В Заводоуковске ВАЗ протаранил фургон и сгорелСегодня в 12:19
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Автоледи выжила.
19 января 2017 года в Заводоуковске на улице Черемуховой лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2114 и фургон Ford Transit.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, на встречную полосу выехала 44-летняя женщина за рулем легковушки. От удара "четырнадцатая" загорелась. Автоледи получила травмы головы и грудной клетки.
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