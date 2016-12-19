В Екатеринбурге в ДТП на Эльмаше пострадали две женщиныСегодня в 14:13
- Текст
Виновник аварии сбежал.
19 января 2017 года в 22.10 в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов столкнулись Daewoo Nexia и ВАЗ-2109. Водитель "девятки" поворачивал налево, когда в него врезалась иномарка. После ДТП виновник аварии сбежал, бросив машину.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, пострадали две пассажирки отечественной легковушки 60 и 56 лет.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 19:14
Перекупщик авто из Верхней Пышмы пойдет под суд за убийство товарища
И кражу.Сегодня в 18:58
Galaxy Note 7 взрывались из-за размера батареи
Разработчики что-то напутали.Сегодня в 18:43
Цереру "слепили" астероиды
Из силикатов.Сегодня в 18:29
В смоге над Екатеринбургом обвинили высотные дома
Оборудованные котельными.Сегодня в 18:27
Житель Прикамья избил двух сотрудниц скорой помощи
Будучи подшофе.Сегодня в 18:08
Жителя Тобольска будут судить за убийства матери-ветерана ВОВ
Он задушил ее подушкой.Сегодня в 18:05
Челябинец отсидит 18,5 лет за убийство бабушки
Квартиру которой тайком продал.Сегодня в 18:05
В центре Челябинска ограбили 12-летнего мальчика
Преступника засняли камеры видеонаблюдения.Сегодня в 18:02
Депутаты Заксобрания призывают мэрию Екатеринбурга почистить город
Прежде чем выписывать штрафы.Сегодня в 18:00
На Среднем Урале раскрыли 56 банд наркоторговцев
Изъято 122 килограмма зелья.Сегодня в 17:56
Facebook заплатил российскому хакеру 40 тысяч долларов
За обнаруженную им ошибку.Сегодня в 17:50
Ученые назвали дату всемирного потопа
Нового.Сегодня в 17:46
Шестеро выжили в накрытом лавиной итальянском отеле
И шлют спасателям сообщения.Сегодня в 17:42
Скорая помощь обоснуется в 34 квартале екатеринбургского Академического
В составе медкластера.Сегодня в 17:40
Управление образования Екатеринбурга повысят до департамента
Если депутаты одобрят.
-
19 декабря 2016 в 13:18
Автоледи на Hyundai покалечила троих детей на Тюменском тракте
Младшему из них нет и года.19 декабря 2016 в 11:21
В Екатеринбурге "четверка" врезалась в "Газель" и столб
Двое пострадавших.28 ноября 2016 в 08:17
Под Екатеринбургом Nissan на летней резине погубил 2 человек
Четверо получили травмы.11 ноября 2016 в 10:25
В тройном ДТП под Березовским пострадали два человека
Столкнулись две иномарки и ВАЗ.10 ноября 2016 в 10:24
В ДТП на Пермском тракте пострадали четыре человека
Столкнулись "Лада" и Subaru.09 ноября 2016 в 10:11
В Екатеринбурге под мостом столкнулись две легковушки
На месте работают врачи скорой.31 октября 2016 в 13:36
Екатеринбургский полицейский на Mercedes устроил серьезное ДТП
Пострадали два человека.26 октября 2016 в 15:56
На Серовском тракте грузовик вытолкнул Niva на автобус и Kia
Пострадали трое.19 октября 2016 в 09:53
В центре Екатеринбурга Volvo протаранил Volkswagen
Трое пострадавших.21 сентября 2016 в 11:30
В Екатеринбурге автоледи за рулем ЗАЗ устроила лобовое ДТП
Двое пострадавших.
Главные новости
- Сегодня в 18:29В смоге над Екатеринбургом обвинили высотные дома
- Сегодня в 17:37Инвесторы постеснялись связываться с фамилией Новикова
- Сегодня в 16:36Шойгу оставили без Интернета в Екатеринбурге
- Сегодня в 16:29Двое екатеринбуржцев погибли при пожаре в пятиэтажке
- Сегодня в 16:01В Екатеринбурге сотрудника МЧС нашли на рабочем месте с ножом в сердце
Аналитика
Шарташ на баррикадах
Садоводы дали отпор "Малышева, 73".
Беспартийный Первоуральск
Чем аукнется отмена выборов по спискам?
"Брусника" с горчинкой
Для екатеринбуржцев.