Виновник аварии сбежал.

19 января 2017 года в 22.10 в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов столкнулись Daewoo Nexia и ВАЗ-2109. Водитель "девятки" поворачивал налево, когда в него врезалась иномарка. После ДТП виновник аварии сбежал, бросив машину.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, пострадали две пассажирки отечественной легковушки 60 и 56 лет.