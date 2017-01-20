В Зауралье ВАЗ вылетел под фургон - двое погибшихСегодня в 13:56
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Водитель не справился с управлением.
19 января 2017 года на 31 километре трассы Курган - Тюмень (Белозерский район) лоб в лоб столкнулись ВАЗ-21150 и фургон Volkswagen Crafter.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Курганской области, 48-летний водитель легковушки не справился с управлением, и его машину вынесло на встречку, развернув правым боком.
Виновник аварии и его 47-летняя пассажирка скончались на месте.
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