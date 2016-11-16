В Екатеринбурге сотрудника МЧС нашли на рабочем месте с ножом в сердцеСегодня в 16:01
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Он в реанимации.
В Екатеринбурге сотрудника МЧС нашли на рабочем месте, изрезанного ножом. У 24-летнего мужчины повреждены сердце и трахея. Спасатель находится в больнице в тяжелом состоянии.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, по данному факту проводят проверку правоохранительные органы. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу не комментируют данную информацию.
По данным Life, спасателя нашли окровавленным после телефонного разговора с беременной женой. Он потерял 3,5 литра крови.
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