Их личности не установлены.

Днем 19 января 2017 года в Екатеринбурге на улице Латвийской полыхала квартира в пятиэтажке. Фотографии с места происшествия в соцсети выложили очевидцы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского ГУ МЧС, горели домашние вещи в квартире на 2 этаже. На место выехали 4 единицы техники и 9 спасателей. В пожаре погибли два человека, их личности сейчас устанавливаются.

В пресс-службе регионального СУ СКР добавили, что организована доследственная проверка. Выясняется причина возгорания, опрашиваются жильцы дома.