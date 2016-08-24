И шлют спасателям сообщения.

В засыпанном снегом три дня назад итальянском отеле Rigopiano di Farindola в регионе Абруццо выжили шесть человек. Это трое мужчин и три женщины, сообщает итальянское информационное агентство АНСА.

Спасатели получили от выживших сообщение, что те умирают от холода. Сейчас прилагаются все возможные усилия, чтобы вызволить людей из-под груды снега и обломков стен. Данных об их состоянии пока нет, передает "Уралинформбюро".

Лавина шириной 300 метров сошла после ряда подземных толчков 18 января 2016 года. Она сдвинула отель на 10 метров, проломила стены и завалила помещения толстым слоем снега. В тот момент в Rigopiano di Farindola находились около 30 гостей, в том числе двое детей, и персонал.

Первые тела уже извлекли из-под завалов.

Ранее по теме:

В накрытом лавиной итальянском отеле сняли видео