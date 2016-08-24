×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Шестеро выжили в накрытом лавиной итальянском отелеСегодня в 17:46

  • Текст

И шлют спасателям сообщения.

В засыпанном снегом три дня назад итальянском отеле Rigopiano di Farindola в регионе Абруццо выжили шесть человек. Это трое мужчин и три женщины, сообщает итальянское информационное агентство АНСА.

Спасатели получили от выживших сообщение, что те умирают от холода. Сейчас прилагаются все возможные усилия, чтобы вызволить людей из-под груды снега и обломков стен. Данных об их состоянии пока нет, передает "Уралинформбюро".

Лавина шириной 300 метров сошла после ряда подземных толчков 18 января 2016 года. Она сдвинула отель на 10 метров, проломила стены и завалила помещения толстым слоем снега. В тот момент в Rigopiano di Farindola находились около 30 гостей, в том числе двое детей, и персонал.

Первые тела уже извлекли из-под завалов.

Ранее по теме:
В накрытом лавиной итальянском отеле сняли видео

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Шарташ на баррикадах

Шарташ на баррикадах

Садоводы дали отпор "Малышева, 73".

Беспартийный Первоуральск

Беспартийный Первоуральск

Чем аукнется отмена выборов по спискам?

"Брусника" с горчинкой

"Брусника" с горчинкой

Для екатеринбуржцев.

Интервью

Инфографика

В Крещение екатеринбуржцы окунутся в 9 купелей

Система Orphus