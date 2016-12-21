Легковушки не поделили дорогу.

На Гоголя в Екатеринбурге не поделили дорогу две легковушки. Toyota и Daewoo из таксопарка "Трех десяток" столкнулись на участке между Карла Маркса и Куйбышева, сообщают подписчики группы "Инцидент. Екатеринбург" в социальной в сети "В контакте".

На Гоголя, где и без того в час пик не протолкнуться, растет пробка, передает "Уралинформбюро".