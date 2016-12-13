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Житель Прикамья избил двух сотрудниц скорой помощиСегодня в 18:27

  • Текст

Будучи подшофе.

В Прикамье 49-летний мужчина избил двух женщин-фельдшеров, прибывших к нему на вызов.

Инцидент произошел в ночь на 20 января 2017 года в селе Вознесенское, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого минздрава. Местный житель вызвал врачей, пожаловавшись на высокое давление. Медики обнаружили пациента в состоянии алкогольного опьянения. Он продолжил принимать спиртное и после приезда скорой. Когда фельдшер принялась измерять мужчине давление, он ударил ее по лицу, а потом напал и на второго врача.

Медики вызвали наряд полиции. Коллеги диагностировали у них синяки, ушибы и ссадины.

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