Проводится проверка.

В Екатеринбурге проводится проверка по факту смерти рабочего при строительстве многоэтажки на Латвийской. Трагедия произошла вечером 22 января 2017 года. Мужчина сорвался вниз с 18 этажа новостройки ЖК "Хрустальные ключи", который возводит "Группа ЛСР". По информации СМИ, погибшему было 20-25 лет.

Как сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Свердловской области, следователи осмотрели место происшествия, предстоит опросить очевидцев.

Для выяснения точных причин смерти тело погибшего направлено на судмедэкспертизу.