В Екатеринбурге с 18 этажа новостройки упал мужчинаСегодня в 08:53
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Проводится проверка.
В Екатеринбурге проводится проверка по факту смерти рабочего при строительстве многоэтажки на Латвийской. Трагедия произошла вечером 22 января 2017 года. Мужчина сорвался вниз с 18 этажа новостройки ЖК "Хрустальные ключи", который возводит "Группа ЛСР". По информации СМИ, погибшему было 20-25 лет.
Как сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Свердловской области, следователи осмотрели место происшествия, предстоит опросить очевидцев.
Для выяснения точных причин смерти тело погибшего направлено на судмедэкспертизу.
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