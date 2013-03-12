В Екатеринбурге мужчина с пистолетом ограбил салон "Евросеть"Сегодня в 08:08
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Унес выручку и телефоны.
Вечером 22 января 2017 года в Екатеринбурге был ограблен салон сотовой связи "Евросеть", расположенный на перекрестке улиц Малышева и Комсомольская, передает "Уралинформбюро".
Мужчина в черной маске и с оружием, похожим на пистолет, потребовал у продавцов деньги. Они отдали ему все наличные, также грабитель прихватил несколько сотовых телефонов. По предварительным данным, сумма ущерба превышает 100 тысяч рублей.
Сейчас преступник разыскивается, проводится опрос потерпевших и свидетелей происшествия, сообщает ГУ МВД по Свердловской области.
В ближайшее время будет возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".
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