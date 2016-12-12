Пятеро пострадали.

22 января 2017 года в Югре на 864 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись две иномарки - Toyota Rav4 и Mitsubishi Lancer.

Как сообщили "Уралинформбюро" в ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу, на место происшествия выезжали 2 единицы техники, 6 спасателей.

В результате ДТП погибли 4 человека. Еще пятеро получили различные травмы. Они госпитализированы в окружную больницу Ханты-Мансийска.

По предварительной информации, причиной страшной аварии стали снегопад и метель.