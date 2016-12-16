В своем авто.

22 января 2017 года в Екатеринбурге таксист едва не сгорел заживо в своей машине, припаркованной на улице Бахчиванджи. Его спасли проезжавшие мимо автомобилисты, заметившие горящий Renault Logan на обочине. Они разбили окно и вытащили спящего мужчину.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на вызов около 9 утра выезжали 2 единицы техники и 5 человек личного состава.

Пострадавшего госпитализировали с отравлением угарным газом.