В Екатеринбурге таксист едва не сгорел заживоСегодня в 10:25
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В своем авто.
22 января 2017 года в Екатеринбурге таксист едва не сгорел заживо в своей машине, припаркованной на улице Бахчиванджи. Его спасли проезжавшие мимо автомобилисты, заметившие горящий Renault Logan на обочине. Они разбили окно и вытащили спящего мужчину.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на вызов около 9 утра выезжали 2 единицы техники и 5 человек личного состава.
Пострадавшего госпитализировали с отравлением угарным газом.
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