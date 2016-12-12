В Челябинске тормознули набитую снарядами фуруСегодня в 09:48
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Тревога оказалась ложной.
По Челябинску в ночь на 21 января разъезжала фура, груженная боеприпасами. Сотрудники ГИБДД остановили ее на улице Героев Танкограда, подключив к досмотру кинологов и взрывотехников.
"МАЗ с полуприцепом вез 1700 болванок 122-миллиметрового калибра без взрывателей. Никакой опасности они не представляли. По сути, это металлолом", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МВД.
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