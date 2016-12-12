Тревога оказалась ложной.

По Челябинску в ночь на 21 января разъезжала фура, груженная боеприпасами. Сотрудники ГИБДД остановили ее на улице Героев Танкограда, подключив к досмотру кинологов и взрывотехников.

"МАЗ с полуприцепом вез 1700 болванок 122-миллиметрового калибра без взрывателей. Никакой опасности они не представляли. По сути, это металлолом", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МВД.