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На Режевском тракте легковушки собрали в "паровозик" автобус и фуруСегодня в 11:27

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Пострадали 3 человека.

Вечером 22 января 2017 года на 67 километре Режевского тракта произошло массовое ДТП. По словам очевидцев, сначала столкнулись две легковушки. У машин не выставили аварийные знаки, из-за чего в них врезались ВАЗ, автобус и фура. Фотографии с места ДТП в соцсети выложили очевидцы, посетовав на гололед и колею на дороге.

В отделении пропаганды свердловского УГИБДД "Уралинформбюро" подтвердили информацию только о двух столкнувшихся легковушках. 56-летний водитель Renault Logan, не рассчитав скорость, выехал на встречку и врезался в Great Wall.

Пострадали три пассажира внедорожника - двое мужчин и женщина. Всех госпитализировали в режевскую ЦГБ.

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