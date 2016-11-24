Пострадали 3 человека.

Вечером 22 января 2017 года на 67 километре Режевского тракта произошло массовое ДТП. По словам очевидцев, сначала столкнулись две легковушки. У машин не выставили аварийные знаки, из-за чего в них врезались ВАЗ, автобус и фура. Фотографии с места ДТП в соцсети выложили очевидцы, посетовав на гололед и колею на дороге.

В отделении пропаганды свердловского УГИБДД "Уралинформбюро" подтвердили информацию только о двух столкнувшихся легковушках. 56-летний водитель Renault Logan, не рассчитав скорость, выехал на встречку и врезался в Great Wall.



Пострадали три пассажира внедорожника - двое мужчин и женщина. Всех госпитализировали в режевскую ЦГБ.