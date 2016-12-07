Подростка госпитализировали.

Вечером 22 января 2017 года в Екатеринбурге 25-летний водитель Mercedes сбил 14-летнего мальчика на улице Малышева.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, четверо подростков катались на прицепном устройстве трамвая. Спрыгнув, они начали перебегать дорогу в неположенном месте, и одного из школьников сбила иномарка. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и открытым переломом голени.

Автоинспекторы установят трех других подростков и вызовут их родителей на заседание комиссии по делам несовершеннолетних.