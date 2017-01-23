Пока они мыли его клетку.

В японском городе Нарита (префектура Тиба) лев напал на троих смотрителей. Происшествие случилось в питомнике-студии Shonan Animal Production, предоставляющем животных для телепрограмм, сообщает телеканал NHK.

Перед подготовкой к съемке трое сотрудников мыли клетку 10-летнего льва, царь зверей в это время сидел на цепи. Однако металлическая привязь не помешала ему наброситься на людей. Мужчина и женщина госпитализированы с серьезными травмами ног и головы, передает "Уралинформбюро".