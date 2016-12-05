Сотрудник прокуратуры устроил пальбу в Верхней ПышмеСегодня в 13:07
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Ранив двух человек.
Старший помощник прокурора Кировграда ранил двух молодых людей из травматического пистолета в ходе конфликта в Верхней Пышме.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства Свердловской области, мужчина хотел приструнить компанию, которая шумела в подъезде многоэтажки. В ответ на замечания молодые люди набросились на сотрудника прокуратуры, и тот применил табельное оружие. Ранены юноша и 17-летняя девушка.
В ходе служебной проверки будет дана оценка законности действиям помощника прокурора Кировграда.
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