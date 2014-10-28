Магнитогорский малыш лишился пальцев в мясорубкеСегодня в 13:03
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Обстоятельства выясняет полиция.
Полуторагодовалый мальчик из Магнитогорска остался без нескольких пальцев, засунув правую руку в мясорубку. Малыш вместе с мамой находится в реанимации.
Об инциденте, произошедшем 21 января, написали местные СМИ со ссылкой на собственные источники и региональный минздрав. По их данным, указательный и средний палец спасти не удалось. Безымянный пришили, удачно ли он приживется – пока неясно. На большом пальце открытый перелом.
В пресс-службе УМВД по Магнитогорску "Уралинформбюро" подтвердили факт травмирования ребенка, но от комментариев воздержались до окончания расследования.
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