Обстоятельства выясняет полиция.

Полуторагодовалый мальчик из Магнитогорска остался без нескольких пальцев, засунув правую руку в мясорубку. Малыш вместе с мамой находится в реанимации.

Об инциденте, произошедшем 21 января, написали местные СМИ со ссылкой на собственные источники и региональный минздрав. По их данным, указательный и средний палец спасти не удалось. Безымянный пришили, удачно ли он приживется – пока неясно. На большом пальце открытый перелом.

В пресс-службе УМВД по Магнитогорску "Уралинформбюро" подтвердили факт травмирования ребенка, но от комментариев воздержались до окончания расследования.