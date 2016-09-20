В Челябинске тройное ДТП унесло жизнь автоледиСегодня в 14:17
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Ford выскочил на встречку.
Вечером 22 января 2017 года в Челябинске на Университетской Набережной столкнулись Ford Focus, Peugeot 107 и "Нива".
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе областного ГУ МВД, виновником аварии стал 36-летний водитель американской иномарки, выехавший на встречную полосу.
56-летняя водитель Peugeot скончалась в больнице.
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