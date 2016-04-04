Уральцев предупредили об обрушении зданийСегодня в 15:58
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И обвале дорог.
В 2017 году жители Большого Урала рискуют оказаться под завалами зданий или ухнуть в тартарары во время автопутешествия. Такой прогноз сделали во Всероссийском центре мониторинга прогнозирования ЧС природного и техногенного характера "Антистихия".
Как сообщили "Уралинформбюро" в центре, наибольший риск обрушения конструкций - в Пермском крае, а также Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономном округах. В последних двух очень велик фонд ветхих и аварийных зданий.
Основные причины этого, по словам аналитиков, - некачественное выполнение строительно-монтажных работ, ошибки при проектировании, снеговые нагрузки на крыши и ветхость зданий. Кроме того, разрушению строений способствуют ремонтные работы или демонтаж, физическая усталость конструкций, а также внешние воздействия (аварии, взрывы, стройка вблизи объекта).
О возможном обрушении автомобильных транспортных коммуникаций предупреждают автомобилистов Свердловской и Тюменской областей, Прикамья и Башкирии. О причинах дорожных катаклизмов спасатели умалчивают.
Стоит отметить, что в последние 3 года на Среднем Урале и в соседней Тюменской области провалы на трассах возникают с завидной регулярностью. Виной тому - половодье, затяжные дожди или бобры, возводящие плотины в водопропускных трубах.
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