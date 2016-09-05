13-летняя челябинка упала с шестого этажа недострояСегодня в 14:12
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И чудом осталась жива.
В Челябинске расследуется инцидент с 13-летней девочкой, которая упала с 6 этажа недостроенного дома. Инцидент произошел еще 26 декабря прошлого года, но в СМИ о нем стало известно только сейчас. У школьницы серьезные переломы. Выжить ей удалось только благодаря снегу, смягчившему удар.
По предварительным данным, перед случившимся девочка поссорилась с матерью, уточнили "Уралинформбюро" в региональном СУ СКР.
Правоохранители ведут проверку - в частности, выясняют, был ли открыт доступ в здание (собственник должен огораживать стройплощадку и выставлять охрану). Школу №155, где учится пострадавшая, проверяют на предмет профилактики безнадзорности.
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