И чудом осталась жива.

В Челябинске расследуется инцидент с 13-летней девочкой, которая упала с 6 этажа недостроенного дома. Инцидент произошел еще 26 декабря прошлого года, но в СМИ о нем стало известно только сейчас. У школьницы серьезные переломы. Выжить ей удалось только благодаря снегу, смягчившему удар.

По предварительным данным, перед случившимся девочка поссорилась с матерью, уточнили "Уралинформбюро" в региональном СУ СКР.

Правоохранители ведут проверку - в частности, выясняют, был ли открыт доступ в здание (собственник должен огораживать стройплощадку и выставлять охрану). Школу №155, где учится пострадавшая, проверяют на предмет профилактики безнадзорности.