В Артях мать и пятеро детей отравились угарным газом Сегодня в 14:10
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Они госпитализированы.
В Артях в частном доме на улице Пионеров мать и пятеро детей отравились угарным газом. Их доставили в больницу утром 23 января 2017 года. По информации, поступившей из медучреждения, проводится проверка, сообщил "Уралинформбюро" начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Среди пострадавших - три девочки 2005, 2008 и 2010 годов рождения и два мальчика 2009 и 2012 годов рождения. Как пояснила 29-летняя мать, вечером 22 января она в отсутствие мужа затопила печь. По предварительным данным, женщина слишком рано закрыла заслонку.
Все шестеро почувствовали себя плохо уже под утро, мать вызвала скорую. "Ранее семья состояла на учете в полиции, в том числе за злоупотребление спиртными напитками. За оставление детей в опасности и за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родители привлекались к уголовной ответственности",- уточнил Валерий Горелых.
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