Мать оставила его почти на сутки.

Пермские следователи завели уголовное дело по факту смерти 3-летнего ребенка в Губахе. В декабре 2016 года мать оставила мальчика одного в запертой квартире почти на сутки. Ребенок поджег искусственную елку и задохнулся при пожаре.

Женщину подозревают в причинении смерти по неосторожности, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. Помимо прочего, следователи оценят работу должностных лиц органов опеки.