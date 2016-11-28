Один дома: в Прикамье 3-летний ребенок поджег елку и погибСегодня в 16:41
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Мать оставила его почти на сутки.
Пермские следователи завели уголовное дело по факту смерти 3-летнего ребенка в Губахе. В декабре 2016 года мать оставила мальчика одного в запертой квартире почти на сутки. Ребенок поджег искусственную елку и задохнулся при пожаре.
Женщину подозревают в причинении смерти по неосторожности, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. Помимо прочего, следователи оценят работу должностных лиц органов опеки.
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