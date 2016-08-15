Надетом на голову.

Следователи Златоуста проводят проверку по факту смерти 5-летнего мальчика. Тело ребенка с целлофановым пакетом на голове днем 22 января 2017 года нашла бабушка, сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Челябинской области.

Мальчик остался без присмотра взрослых всего на несколько минут - мама и папа уже ушли, а бабушка, которую попросили присмотреть за внуком, еще не пришла. Со слов родителей, ребенок в игре ранее надевал пакет себе на голову, и они ему объясняли, что это опасно. Видимо, в этот раз малыш не смог освободиться из мешка.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судмедэкспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.