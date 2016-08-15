5-летний южноуралец задохнулся в пакетеСегодня в 14:43
- Текст
Надетом на голову.
Следователи Златоуста проводят проверку по факту смерти 5-летнего мальчика. Тело ребенка с целлофановым пакетом на голове днем 22 января 2017 года нашла бабушка, сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Челябинской области.
Мальчик остался без присмотра взрослых всего на несколько минут - мама и папа уже ушли, а бабушка, которую попросили присмотреть за внуком, еще не пришла. Со слов родителей, ребенок в игре ранее надевал пакет себе на голову, и они ему объясняли, что это опасно. Видимо, в этот раз малыш не смог освободиться из мешка.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судмедэкспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 16:52
В Екатеринбурге проснулись клещи
Зарегистрирован первый укус.Сегодня в 16:49
На Пермском тракте КамАЗ и внедорожник разнесли легковушку
Погибли два человека.Сегодня в 16:44
В Перми лыжник нашел человеческую ногу
В лесу.Сегодня в 16:41
Один дома: в Прикамье 3-летний ребенок поджег елку и погиб
Мать оставила его почти на сутки.Сегодня в 16:38
В Екатеринбурге пятый день ищут студентку
Медицинского колледжа.Сегодня в 16:35
На Южном Урале экс-чиновника будут судить за обиженных сирот
Их запихнули в дом-развалюху.Сегодня в 16:33
У депутата Карапетяна осталось 4 дня на доказательство своей невиновности
По делу о пьяной езде.Сегодня в 16:24
В Тюмени трое детей отравились лекарствами
Младшему из них - 5 месяцев.Сегодня в 16:16
На юге Екатеринбурга возведут 5 миллионов жилых "квадратов"
Но сначала технопарк.Сегодня в 16:01
Мать с двумя детьми пострадали в тройном ДТП под Первоуральском
Столкнулись Renault, Nissan и Lexus.Сегодня в 15:58
Уральцев предупредили об обрушении зданий
И обвале дорог.Сегодня в 15:49
Незаконный вывоз капитала за рубеж со Среднего Урала вырос в 4 раза
Поставлен пятилетний рекорд.Сегодня в 15:28
В Елани 300 семей военных лишают жилья
Они вышли на митинг.Сегодня в 15:14
В Магадане продают бензин по талонам
Танкер не доплыл до Колымы.Сегодня в 15:12
Таксист из Перми изнасиловал 10-летнюю девочку
Ему грозит пожизненный срок.
-
15 августа 2016 в 16:01
В Златоусте мальчик увяз в иле и захлебнулся в пруду
Взрослые поздно спохватились.19 января в 13:07
6-летний челябинец нашел родителей мертвыми
Сироту забрала бабушка.19 декабря 2016 в 19:45
В Алапаевске полицейские спасли сбежавшего от пьяной матери ребенка
Он оказался на морозе в легкой одежде.02 декабря 2016 в 15:11
У Милы Кунис и Эштона Кутчера родился сын
Их дочке уже два года.15 августа 2016 в 12:42
В Тюмени из окна многоэтажки выпал 2-летний мальчик
Он госпитализирован.15 августа 2016 в 09:28
В Тобольске 4-летний мальчик попал под колеса Toyota
Водитель не успел затормозить.04 августа 2016 в 11:36
В южноуральском озере утонул 12-летний свердловчанин
Пока дедушка ставил палатку.21 июля 2016 в 18:05
В Златоусте школьнику рассекло голову балконной рамой
Упавшей с пятого этажа.21 июля 2016 в 12:57
В Каменске-Уральском выпал из окна 3-летний малыш
Его посадила на подоконник бабушка.29 июня 2016 в 12:05
В Златоусте на улице внезапно умер 9-летний школьник
У него нашли врожденное заболевание.
Главные новости
- Сегодня в 16:49На Пермском тракте КамАЗ и внедорожник разнесли легковушку
- Сегодня в 16:38В Екатеринбурге пятый день ищут студентку
- Сегодня в 15:12Таксист из Перми изнасиловал 10-летнюю девочку
- Сегодня в 14:10В Артях мать и пятеро детей отравились угарным газом
- Сегодня в 13:30Бездомный собачий полк
Аналитика
Бездомный собачий полк
Держит в страхе свердловчан.
Шарташ на баррикадах
Садоводы дали отпор "Малышева, 73".
Беспартийный Первоуральск
Чем аукнется отмена выборов по спискам?