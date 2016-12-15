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В лобовом ДТП на Серовском тракте погибли 2 человека23 января в 17:14

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Еще один пострадал.

Утром 23 января 2017 года на 141 километре Серовского тракта лоб в лоб столкнулись "Лада Ларгус" и Mitsubishi Pajero.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, на встречную полосу выехал 20-летний водитель отечественного авто. Он и его пассажир скончались на месте.

40-летнего водителя иномарки госпитализировали с тупой травмой живота, переломом ключицы, ушибом грудной клетки и раной лица.

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