Столкнулись Renault, Nissan и Lexus.

Утром 22 января 2017 года под Первоуральском произошло тройное ДТП.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, 42-летний водитель Renault Logan выехал на встречку, где столкнулся с Nissan Note. Японскую иномарку отбросило на ехавший следом Lexus RX-350.

40-летняя женщина-водитель Nissan и двое ее детей - 15-летний мальчик и 14-летняя девочка - госпитализированы в ЦГБ Первоуральска.