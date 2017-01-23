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Мать с двумя детьми пострадали в тройном ДТП под ПервоуральскомСегодня в 16:01

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Столкнулись Renault, Nissan и Lexus.

Утром 22 января 2017 года под Первоуральском произошло тройное ДТП.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, 42-летний водитель Renault Logan выехал на встречку, где столкнулся с Nissan Note. Японскую иномарку отбросило на ехавший следом Lexus RX-350.

40-летняя женщина-водитель Nissan и двое ее детей - 15-летний мальчик и 14-летняя девочка - госпитализированы в ЦГБ Первоуральска.

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