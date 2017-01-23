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В Екатеринбурге пятый день ищут студенткуСегодня в 16:38

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Медицинского колледжа.

В Екатеринбурге пятый день разыскивают 17-летнюю студентку Свердловского областного медколледжа. Утром 19 января 2017 года Айсель Акберова ушла из дома №40 по улице Машинной на учебу и не вернулась. На связь с родными девушка не выходила, ее сотовый неактивен, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.

Рост Айсель - 155 сантиметров, девушка худощавого телосложения, глаза карие, темные волосы до плеч. Она была одета в серый пуховик по колено с меховой опушкой, брюки и вязаную шапку. При себе у нее были сумка, паспорт и мобильный телефон.

Любую информацию об Айсель просят сообщать по телефонам: (343) 356-42-07 (дежурная часть), +7-908-908-49-09 (служба по делам несовершеннолетних), +7-963-040-22-01 (уголовный розыск) или 02.

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