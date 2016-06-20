В Тюмени трое детей отравились лекарствамиСегодня в 16:24
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Младшему из них - 5 месяцев.
22 января 2017 года тюменские врачи спасли троих детей, отравившихся таблетками. Скорая помощь потребовалась двум трехлетним и одному пятимесячному мальчику. Им промыли желудки и доставили в ОКБ №1, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе станции скорой помощи. Обошлось без тяжелых последствий - все дети уже дома.
По словам медиков, подобные случаи происходят чаще всего из-за невнимательности родителей. Многие препараты крайне опасны для маленьких детей: одна таблетка, предназначенная для взрослого, у ребенка может вызвать передозировку.
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