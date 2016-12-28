В лесу.

В минувшие выходные в Черняевском лесу Перми лыжник наткнулся на человеческую ногу. По этому факту проводится доследственная проверка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Более подробной информации пока нет.

Между тем, по данным местных СМИ, неподалеку под теплотрассой был найден бомж без ноги.