Погибли два человека.

23 января 2017 года около 15.00 на 288 километре Пермского тракта столкнулись две легковушки и грузовик.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, водитель Skoda Octavia, ехавший в сторону Екатеринбурга, вылетел на встречку и протаранил ограждение. От удара легковушку развернуло боком - в нее врезались КамАЗ с полуприцепом и Chevrolet Niva.

Водитель и пассажир Skoda скончались на месте. 37-летняя пассажирка второй легковушки пострадала.

Сейчас на месте работают полицейские.