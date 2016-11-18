×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбуржцев залило кипятком после капремонта23 января в 17:46

  • Текст

Обрушилась штукатурка.

В Екатеринбурге залило кипятком три квартиры в доме №11 в переулке Университетском. Одна женщина пострадала - ей на голову обрушилась штукатурка.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УК "Стандарт", причиной стало то, что в одной из квартир сорвало резьбу воздушного крана у радиатора. Батарею в рамках капремонта заменяло ООО "Линкор".

"Подрядчик должен был выполнить все работы по капремонту к 15 августа, но к этому моменту ситуация была такая, что все было выломано и ничего не сделано. В итоге в доме отопление было запущено позднее всех - 5 октября. И сразу произошло несколько мелких порывов. Недоделок было очень много. В итоге мы до сих пор не подписали акт выполненных работ", - пояснили в пресс-службе УК.

Там отметили, что будут защищать интересы пострадавших жильцов. В частности, требовать от ООО "Линкор" устранения недоделок, а также возмещения ущерба.

Стоит добавить, что ООО "Линкор" давно снискало себе дурную славу. Организация не справилась с капремонтом сразу на нескольких объектах - Малышева, 27, Орджоникидзе, 3 и 8 Марта, 144.

Ранее по теме:
Холодные сердца строителей
Екатеринбургская четырехэтажка посыпалась после капремонта

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Вынь да под нож

Вынь да под нож

Вы думали о смене пола?

Бездомный собачий полк

Бездомный собачий полк

Держит в страхе свердловчан.

Шарташ на баррикадах

Шарташ на баррикадах

Садоводы дали отпор "Малышева, 73".

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus