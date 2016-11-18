Екатеринбуржцев залило кипятком после капремонта23 января в 17:46
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Обрушилась штукатурка.
В Екатеринбурге залило кипятком три квартиры в доме №11 в переулке Университетском. Одна женщина пострадала - ей на голову обрушилась штукатурка.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УК "Стандарт", причиной стало то, что в одной из квартир сорвало резьбу воздушного крана у радиатора. Батарею в рамках капремонта заменяло ООО "Линкор".
"Подрядчик должен был выполнить все работы по капремонту к 15 августа, но к этому моменту ситуация была такая, что все было выломано и ничего не сделано. В итоге в доме отопление было запущено позднее всех - 5 октября. И сразу произошло несколько мелких порывов. Недоделок было очень много. В итоге мы до сих пор не подписали акт выполненных работ", - пояснили в пресс-службе УК.
Там отметили, что будут защищать интересы пострадавших жильцов. В частности, требовать от ООО "Линкор" устранения недоделок, а также возмещения ущерба.
Стоит добавить, что ООО "Линкор" давно снискало себе дурную славу. Организация не справилась с капремонтом сразу на нескольких объектах - Малышева, 27, Орджоникидзе, 3 и 8 Марта, 144.
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