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На Тюменском тракте автоледи покалечилась на встречке23 января в 18:08

  • Текст

Чудом уцелел маленький ребенок.

Днем 23 января 2017 года на 58 километре Тюменского тракта столкнулись Chevrolet и "Волга".

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, иномарку вынесло на встречку и развернуло. В бок ей впечаталась "Волга".

30-летняя женщина-водитель Chevrolet - в реанимации, также травмирован ее пассажир. В салоне иномарки находился ребенок 2016 года рождения. Благодаря удерживающему креслу он не пострадал.

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