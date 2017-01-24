Чудом уцелел маленький ребенок.

Днем 23 января 2017 года на 58 километре Тюменского тракта столкнулись Chevrolet и "Волга".

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, иномарку вынесло на встречку и развернуло. В бок ей впечаталась "Волга".

30-летняя женщина-водитель Chevrolet - в реанимации, также травмирован ее пассажир. В салоне иномарки находился ребенок 2016 года рождения. Благодаря удерживающему креслу он не пострадал.