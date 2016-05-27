На Урале снегоуборочная машина утонула в сугробе23 января в 19:07
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Пришлось вызывать спасателей.
В минувшие выходные южноуральским спасателям пришлось выуживать из сугроба снегоуборочную машину.
Как рассказали "Уралинформбюро" в Поисково-спасательной службе Челябинской области, спецтехника угодила в "засаду" 21 января 2017 года на дороге Кропачево - Ерал - Сим. Там же в снегу увязли еще несколько машин. Спасатели обеспечили пункт обогрева и при помощи автомобиля "Урал" эвакуировали застрявшие машины.
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