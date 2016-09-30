Печь топилась неправильно.

В Ачитском районе (Свердловская область) найдены мертвыми 58-летний мужчина и его внуки семи и двух лет.

Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном СУ СКР, трагедия произошла в селе Афанасьевское 23 января 2017 года. Тела обнаружил отец детей, вернувшись к обеду домой с работы. Мать в это время была на заработках в другом городе.

Проводится доследственная проверка. Признаков насильственной смерти не выявлено. По предварительным данным, погибшие отравились угарным газом: в избу шел дым из топившейся печи. Назначены судмедэкспертизы, техническое обследование дома, идет сбор сведений о семье.