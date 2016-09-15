В Кировграде водонагреватель едва не погубил семью23 января в 20:45
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Двое малышей с родителями надышались угарным газом.
Воскресным вечером 22 января семья из Кировграда готовилась ко сну, а вместо этого оказалась на больничной койке.
Как сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сначала почувствовали недомогание 6-летняя девочка и ее мать. Успели вызвать скорую, которая забрала не только их, но и 3-летнего мальчика, и отца детей. Всем поставлен диагноз "острое отравление".
По одной из версий, угарный газ скопился из-за неисправной водонагревательной колонки, установленной в квартире.
В тот же день на Среднем Урале при похожих обстоятельствах погибли дед с двумя внуками, еще одна семья попала в больницу.
Ранее по теме:
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15 сентября 2016 в 15:07
ЧП в Кировграде случилось из-за самовольного подключения к газу
Хотя есть вопросы и к УК.
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