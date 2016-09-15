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В Кировграде водонагреватель едва не погубил семью23 января в 20:45

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Двое малышей с родителями надышались угарным газом.

Воскресным вечером 22 января семья из Кировграда готовилась ко сну, а вместо этого оказалась на больничной койке.

Как сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сначала почувствовали недомогание 6-летняя девочка и ее мать. Успели вызвать скорую, которая забрала не только их, но и 3-летнего мальчика, и отца детей. Всем поставлен диагноз "острое отравление".

По одной из версий, угарный газ скопился из-за неисправной водонагревательной колонки, установленной в квартире.

В тот же день на Среднем Урале при похожих обстоятельствах погибли дед с двумя внуками, еще одна семья попала в больницу.

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