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В Прикамье в доме прогремел взрыв газаСегодня в 08:28

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Два пенсионера получили сильные ожоги.

В Пермском крае в селе Ашап в деревянном доме произошел взрыв газа, начался пожар. К моменту прибытия сотрудников МЧС горела крыша и внутренняя отделка дома. Огонь охватил площадь в 60 квадратных метров, передает "Уралинформбюро".

75-летний мужчина и его 67-летняя супруга самостоятельно выбрались из полыхающего дома, оба получили серьезные ожоги. Их госпитализировали.

Установлено, что пожилой хозяин дома уже несколько дней чувствовал запах газа от 50-литрового баллона, но тянул с его отключением. Вечером 22 января соседи услышали громкий хлопок, а затем увидели пламя.

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