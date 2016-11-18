В Красноуфимске пьяный инспектор ГИБДД устроил дракуСегодня в 08:53
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В кафе.
В ночь с 21 на 22 января 2017 года в Красноуфимске возле кафе "Скиф" сотрудник ГИБДД устроил драку.
По данным "Красноуфимск Онлайн", он подъехал к заведению на машине, зашел внутрь и устроил дебош. Затем разборки продолжились на улице. Драчунов пыталась разнять женщина - ей также досталось.
После этого инспектор ГИБДД сел в машину и попытался скрыться.
Как сообщил "Уралинформбюро" начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, по факту появившейся информации проводится проверка. Если подтвердится причастность сотрудника полиции к инциденту, он понесет ответственность в рамках действующего законодательства.
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