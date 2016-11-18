В кафе.

В ночь с 21 на 22 января 2017 года в Красноуфимске возле кафе "Скиф" сотрудник ГИБДД устроил драку.

По данным "Красноуфимск Онлайн", он подъехал к заведению на машине, зашел внутрь и устроил дебош. Затем разборки продолжились на улице. Драчунов пыталась разнять женщина - ей также досталось.

После этого инспектор ГИБДД сел в машину и попытался скрыться.

Как сообщил "Уралинформбюро" начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, по факту появившейся информации проводится проверка. Если подтвердится причастность сотрудника полиции к инциденту, он понесет ответственность в рамках действующего законодательства.