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В Екатеринбурге убегавшая от собак девочка провалилась в люкСегодня в 10:23

  • Текст

Глубиной 5 метров.

11-летняя екатеринбурженка провалилась в открытый 5-метровый люк. По словам очевидцев, девочка убегала от стаи бродячих собак и не заметила коллектор, передает "Уралинформбюро".

Ребенка достали прохожие, которые вызвали скорую. Школьницу с ушибами доставили в ДГКБ №9. Об опасном люке извещена управляющая компания, подано заявление в полицию.

Стоит отметить, что этот случай обнажил сразу две городские проблемы – открытые люки и бродячие собаки. Если первый вопрос можно решить, призвав дорожников и коммунальщиков к осмотрительности, то вторая требует системного подхода. Безнадзорные животные – бич почти всех свердловских городов. Однако комплексно решать проблему муниципальные и областные власти не торопятся. "Уралинформбюро" разобрало эту проблему по косточкам в материале "Бездомный собачий полк".

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