Свердловский прокурор нагрянул в скандальный интернат на ЛяпустинаСегодня в 10:38
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Проблем там масса.
Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков проинспектировал скандальный екатеринбургский дом-интернат на Ляпустина. Он побывал в отделении милосердия, ванной комнате, где обварился 11-летний воспитанник, и медкабинете, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства.
В учреждении до сих пор не решена проблема с нехваткой персонала. Кроме того, оказалось, что воспитанники интерната при посещении медучреждений ждут приема в общем порядке, несмотря на специфику своих заболеваний. Охлопков поручил профильному подразделению прокуратуры разобраться в этих вопросах.
Последнее ЧП произошло в интернате 19 января 2017 года. Санитарка оставила 11-летнего ребенка со сниженным болевым порогом в ванной, где он получил ожоги 35% тела. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.
Дом-интернат на Ляпустина прогремел на всю страну после ряда несчастных случаев. В январе 2016 года во время купания по недосмотру персонала там утонула 8-летняя девочка. В конце 2015 года 9-летний воспитанник интерната вытолкнул из окна 5-летнего мальчика.
Стоит отметить, что впервые учреждение обратило на себя внимание в 2014 году, когда санитара интерната обвинили в истязании детей. Одна из сотрудниц позже была осуждена за аналогичное деяние.
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А что, ребенок с высокой температурой должен сидеть в очереди, чтобы такой воспитанник приучался везде лезть без очереди? Он потом и взрослым будет борзеть без очереди. А их тоже надо воспитывать и приучать к уважению к другим людям.ответить
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