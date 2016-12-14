В Миассе маршрутка сбила на "зебре" пешехода24 января в 13:13
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Он получил травмы.
Днем 23 января 2017 года в Миассе на проспекте Октября 42-летний водитель маршрутки сбил 20-летнего юношу, переходившего дорогу по "зебре".
Как рассказал "Уралинформбюро" инспектор пропаганды городской ГИБДД Дарья Лунева, пешеход получил ссадины и ушибы, его направили на амбулаторное лечение.
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