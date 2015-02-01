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В накрытом лавиной итальянском отеле нашли 9 погибших24 января в 14:26

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Еще 20 человек числятся пропавшими без вести.

23 января 2017 года спасатели извлекли из-под завалов итальянского отеля Rigopiano di Farindola в регионе Абруццо тела женщины и двоих мужчин. Всего известно о девяти жертвах. Без вести пропавшими остаются 20 постояльцев и сотрудников гостевого дома, сообщает The Telegraph.

Выжить под толщей снега удалось 11 людям: двое из них спаслись самостоятельно, остальных (в том числе трех детей) достали спасатели, передает "Уралинформбюро".

Трагедия случилась 18 января - после землетрясения 300-метровая лавина обрушилась на отель. Известно, что несколькими часами ранее хозяин Rigopiano di Farindola просил власти расчистить дорогу для эвакуации постояльцев, но этого сделано не было.

Стоит отметить, что власти города Фариндола намерены подать в суд на французский сатирический журнал Charlie Hebdo. Скандальное издание отреагировало на трагедию карикатурой, где изображена лавина в образе смерти с двумя косами.

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