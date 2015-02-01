В накрытом лавиной итальянском отеле нашли 9 погибших24 января в 14:26
- Текст
Еще 20 человек числятся пропавшими без вести.
23 января 2017 года спасатели извлекли из-под завалов итальянского отеля Rigopiano di Farindola в регионе Абруццо тела женщины и двоих мужчин. Всего известно о девяти жертвах. Без вести пропавшими остаются 20 постояльцев и сотрудников гостевого дома, сообщает The Telegraph.
Выжить под толщей снега удалось 11 людям: двое из них спаслись самостоятельно, остальных (в том числе трех детей) достали спасатели, передает "Уралинформбюро".
Трагедия случилась 18 января - после землетрясения 300-метровая лавина обрушилась на отель. Известно, что несколькими часами ранее хозяин Rigopiano di Farindola просил власти расчистить дорогу для эвакуации постояльцев, но этого сделано не было.
Стоит отметить, что власти города Фариндола намерены подать в суд на французский сатирический журнал Charlie Hebdo. Скандальное издание отреагировало на трагедию карикатурой, где изображена лавина в образе смерти с двумя косами.
Ранее по теме:
В накрытом лавиной итальянском отеле сняли видео
Шестеро выжили в накрытом лавиной итальянском отеле
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
24 января в 21:08
В Екатеринбурге хвастливый внук привел к ветерану грабителей
За ноутбуком, планшетом и смартфоном.24 января в 20:51
"Ла-Ла Ленд" лидирует среди претендентов на "Оскар"
По числу номинаций.24 января в 20:44
Пермский тракт заполонят наряды ДПС
Чтобы обезопасить "дорогу смерти".24 января в 20:17
Двухлетняя дочь едва не заморозила жительницу Миасса
На балконе.24 января в 20:14
Челябинец сгорел в сторожевой будке
На автостоянке.24 января в 20:07
Екатеринбуржцев не тянет плодиться и размножаться
Кризис берет свое.24 января в 20:02
Югорчанка развела знакомых на 11 кредитных миллионов
Она - при деньгах, они - при долгах.24 января в 19:46
В Тюмени налогового инспектора ждет суд за взятку
От бизнесмена.24 января в 19:24
Полиция задержала чиновника администрации Тюменской области
По подозрению в получении взятки.24 января в 19:21
Свердловчане нахватали микрозаймов почти на 4 миллиарда
Обскакав большинство россиян.24 января в 19:08
На Южном Урале полицейский продавал боеприпасы "из-под полы"
За что отсидит 5 лет.24 января в 19:03
В Златоусте бухгалтера детсада подозревают в краже 2 миллионов
Из зарплатного фонда.24 января в 18:57
Россиянин Орлов наловил миллиард долларов
Спасибо санкциям.24 января в 18:46
Царский университет минус ректор Косарев
Политика и образование должны быть разделены.24 января в 18:39
Челябинки подарили 4 миллиона кредитному аферисту
Без работы и прописки.
-
20 января в 17:46
Шестеро выжили в накрытом лавиной итальянском отеле
И шлют спасателям сообщения.19 января в 16:40
В накрытом лавиной итальянском отеле сняли видео
Под завалами погибли 30 человек.24 января в 18:02
В горах Италии рухнул спасательный вертолет
Недалеко от погибшего отеля.19 января в 08:22
В Италии туристов в отеле накрыло лавиной
Спасатели пытаются к ним добраться.01 февраля 2015 в 09:50
Лавина "похоронила" в швейцарских Альпах 6 лыжников
Еще трое тяжело пострадали.
Главные новости
- 24 января в 20:51"Ла-Ла Ленд" лидирует среди претендентов на "Оскар"
- 24 января в 19:24Полиция задержала чиновника администрации Тюменской области
- 24 января в 18:46Царский университет минус ректор Косарев
- 24 января в 18:10Олимпийский чемпион из Екатеринбурга отказывается от флага России
- 24 января в 17:19Кремль дал сигнал по Куйвашеву
Аналитика
Царский университет минус ректор Косарев
Политика и образование должны быть разделены.
Сысертский занавес
Отрезал муниципалитет от Екатеринбурга.
Вынь да под нож
Вы думали о смене пола?