Попавший под автобус екатеринбуржец получил перелом черепаСегодня в 12:25
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Он перебегал дорогу.
Вечером 23 января 2017 года в Екатеринбурге на улице Белореченской автобус "Богдан" сбил 34-летнего мужчину.
Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, пешеход перебегал дорогу в неположенном месте. Он госпитализирован с переломом основания черепа, сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой.
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