В Коркино скончался годовалый мальчик24 января в 14:40
- Текст
У него поднялась температура.
Следователи устанавливают причину гибели годовалого ребенка в Коркино.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, вечером 22 января 2017 года у мальчика поднялась температура, а наутро мать обнаружила его мертвым.
Тело ребенка направлено на судмедэкспертизу.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
24 января в 21:08
В Екатеринбурге хвастливый внук привел к ветерану грабителей
За ноутбуком, планшетом и смартфоном.24 января в 20:51
"Ла-Ла Ленд" лидирует среди претендентов на "Оскар"
По числу номинаций.24 января в 20:44
Пермский тракт заполонят наряды ДПС
Чтобы обезопасить "дорогу смерти".24 января в 20:17
Двухлетняя дочь едва не заморозила жительницу Миасса
На балконе.24 января в 20:14
Челябинец сгорел в сторожевой будке
На автостоянке.24 января в 20:07
Екатеринбуржцев не тянет плодиться и размножаться
Кризис берет свое.24 января в 20:02
Югорчанка развела знакомых на 11 кредитных миллионов
Она - при деньгах, они - при долгах.24 января в 19:46
В Тюмени налогового инспектора ждет суд за взятку
От бизнесмена.24 января в 19:24
Полиция задержала чиновника администрации Тюменской области
По подозрению в получении взятки.24 января в 19:21
Свердловчане нахватали микрозаймов почти на 4 миллиарда
Обскакав большинство россиян.24 января в 19:08
На Южном Урале полицейский продавал боеприпасы "из-под полы"
За что отсидит 5 лет.24 января в 19:03
В Златоусте бухгалтера детсада подозревают в краже 2 миллионов
Из зарплатного фонда.24 января в 18:57
Россиянин Орлов наловил миллиард долларов
Спасибо санкциям.24 января в 18:46
Царский университет минус ректор Косарев
Политика и образование должны быть разделены.24 января в 18:39
Челябинки подарили 4 миллиона кредитному аферисту
Без работы и прописки.
-
16 января в 11:22
11-летний копейчанин выстрелил младшему брату в глаз
Из пневматики.13 декабря 2016 в 16:23
Пермские следователи взялись за высадившего ребенка в лесу водителя
По наводке СМИ.02 декабря 2016 в 12:29
В челябинской больнице скончался новорожденный
Ведется проверка.17 октября 2016 в 11:11
В карпинском доме-интернате умер 10-летний мальчик
Его нашли с обвитой вокруг шеи простыней.31 августа 2016 в 17:22
В Югре 11-летний мальчик застрелил женщину
Случайно.17 июня 2016 в 12:03
В Челябинской области утонул второй за день мальчик
Сверстники не смогли его спасти.15 июня 2016 в 10:23
В Туринской Слободе утонул 9-летний мальчик
Его тело нашли в реке ночью.30 мая 2016 в 14:43
У скончавшегося 3-летнего мальчика из Коркино нашли ротавирус
Стал ли он причиной смерти, неизвестно.26 мая 2016 в 19:06
В горбольнице Коркино скончался 3-летний ребенок
Причины устанавливаются.04 сентября 2014 в 13:10
Утонувшего в Артях ребенка проглядела бабушка
Мальчик убежал рыбачить.
Главные новости
- 24 января в 20:51"Ла-Ла Ленд" лидирует среди претендентов на "Оскар"
- 24 января в 19:24Полиция задержала чиновника администрации Тюменской области
- 24 января в 18:46Царский университет минус ректор Косарев
- 24 января в 18:10Олимпийский чемпион из Екатеринбурга отказывается от флага России
- 24 января в 17:19Кремль дал сигнал по Куйвашеву
Аналитика
Царский университет минус ректор Косарев
Политика и образование должны быть разделены.
Сысертский занавес
Отрезал муниципалитет от Екатеринбурга.
Вынь да под нож
Вы думали о смене пола?