Виноват 23-летний водитель "Волги".

23 января 2017 года на 350 километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск "Волга" врезалась в КамАЗ.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды тюменского УГИБДД, 23-летний водитель легковушки не выдержал дистанцию. Он и его 46-летний пассажир получили травмы.

Следует отметить, что за 4 года виновник аварии 24 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.