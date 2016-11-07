На тюменской трассе в ДТП с КамАЗом пострадали два человека24 января в 15:26
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Виноват 23-летний водитель "Волги".
23 января 2017 года на 350 километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск "Волга" врезалась в КамАЗ.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды тюменского УГИБДД, 23-летний водитель легковушки не выдержал дистанцию. Он и его 46-летний пассажир получили травмы.
Следует отметить, что за 4 года виновник аварии 24 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
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