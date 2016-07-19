В Кургане из горящего общежития спасли 11 детей24 января в 15:03
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И 29 взрослых.
В Кургане из горящего общежития на Станционной, 43 эвакуированы 40 человек. Звонок о пожаре в пятиэтажке поступил в 11.38 24 января 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.
Пожарные по автолестницам вывели из задымленного здания четыре десятка жильцов четвертого и пятого этажей, в том числе 11 детей. Для их обогрева были организованы теплые автобусы.
В 12.24 возгорание было локализовано. Пламя успело охватить 25 квадратных метров - в одной из квартир горели домашние вещи. По мнению очевидцев, причиной ЧП стала загоревшаяся проводка.
Фото: Татьяна Карпова, "Типичный Курган"|"ВКонтакте"
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