Тагильчанин умер в маршрутке24 января в 15:31
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До приезда скорой.
Пожилой тагильчанин умер в маршрутном такси утром 23 января 2017 года.
75-летнему мужчине стало плохо по дороге. "Вызвали бригаду скорой помощи, но когда она приехала, пассажир был уже мертв. Спасти его не удалось", - пояснили TagilCity.ru в Следственном отделе по Дзержинскому району Нижнего Тагила.
Проводится доследственная проверка, тело направлено на судмедэкспертизу для установления причин смерти, передает "Уралинформбюро".
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