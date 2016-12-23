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Тагильчанин умер в маршрутке24 января в 15:31

  • Текст

До приезда скорой.

Пожилой тагильчанин умер в маршрутном такси утром 23 января 2017 года.

75-летнему мужчине стало плохо по дороге. "Вызвали бригаду скорой помощи, но когда она приехала, пассажир был уже мертв. Спасти его не удалось", - пояснили TagilCity.ru в Следственном отделе по Дзержинскому району Нижнего Тагила.

Проводится доследственная проверка, тело направлено на судмедэкспертизу для установления причин смерти, передает "Уралинформбюро".

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