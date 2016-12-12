Один скончался.

В Прикамье под колеса поезда в разное время угодили двое мужчин. Один из них скончался, другой находится в больнице, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР.

Первый случай произошел днем 23 января 2017 года на перегоне Курья - Пермь - Сортировочный. Грузовой поезд наехал на мужчину, который шел вдоль железнодорожных путей. Услышав приближающийся состав, он поднялся на снежный настил, однако товарняк все же задел его. Пермяк скончался на месте.

В ночь на 24 января под поезд попал 26-летний мужчина на перегоне Кизел - Обогатитель. Пострадавшего госпитализировали.

По обоим фактам проводятся доследственные проверки.