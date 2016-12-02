×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Екатеринбурге ищут виновников падения школьницы в люк24 января в 16:40

  • Текст

Ведется доследственная проверка.

Екатеринбургские следователи проводят проверку по факту падения 11-летней школьницы в люк, сообщил "Уралинформбюро" старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

По его словам, девочка пройдет медицинское освидетельствование, будут опрошены очевидцы. Также предстоит выяснить, какая организация несет ответственность за содержание люка. "Кроме того, будут приниматься меры по проверке совместно с контролирующими и надзорными органами деятельности организации, ответственной за отлов бродячих собак", - добавил Александр Шульга.

Школьница провалилась в 5-метровый люк днем 22 января 2017 года, убегая от стаи бездомных собак. Девочку достали прохожие. На скорой ее увезли в ДГКБ №9, где диагностировали ушибы.

Ранее по теме:
В Екатеринбурге убегавшая от собак девочка провалилась в люк

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Царский университет минус ректор Косарев

Царский университет минус ректор Косарев

Политика и образование должны быть разделены.

Сысертский занавес

Сысертский занавес

Отрезал муниципалитет от Екатеринбурга.

Вынь да под нож

Вынь да под нож

Вы думали о смене пола?

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus