На балконе.

Днем 23 января 2017 года в Миассе молодая мать выскочила на балкон в халатике и едва не замерзла насмерть. Двухлетняя дочка заперла за ней дверь и ни в какую не открывала.

К счастью, у женщины был с собой мобильник, и она вызвала спасателей. Им пришлось по приставной лестнице подниматься на третий этаж и открывать балконную дверь специнструментом, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Просидев на морозе около 40 минут, женщина очень замерзла. Ребенок за время ее отсутствия не пострадал.