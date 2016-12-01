Двухлетняя дочь едва не заморозила жительницу Миасса24 января в 20:17
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На балконе.
Днем 23 января 2017 года в Миассе молодая мать выскочила на балкон в халатике и едва не замерзла насмерть. Двухлетняя дочка заперла за ней дверь и ни в какую не открывала.
К счастью, у женщины был с собой мобильник, и она вызвала спасателей. Им пришлось по приставной лестнице подниматься на третий этаж и открывать балконную дверь специнструментом, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.
Просидев на морозе около 40 минут, женщина очень замерзла. Ребенок за время ее отсутствия не пострадал.
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