×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Двухлетняя дочь едва не заморозила жительницу Миасса24 января в 20:17

  • Текст

На балконе.

Днем 23 января 2017 года в Миассе молодая мать выскочила на балкон в халатике и едва не замерзла насмерть. Двухлетняя дочка заперла за ней дверь и ни в какую не открывала.

К счастью, у женщины был с собой мобильник, и она вызвала спасателей. Им пришлось по приставной лестнице подниматься на третий этаж и открывать балконную дверь специнструментом, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Просидев на морозе около 40 минут, женщина очень замерзла. Ребенок за время ее отсутствия не пострадал.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Царский университет минус ректор Косарев

Царский университет минус ректор Косарев

Политика и образование должны быть разделены.

Сысертский занавес

Сысертский занавес

Отрезал муниципалитет от Екатеринбурга.

Вынь да под нож

Вынь да под нож

Вы думали о смене пола?

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus