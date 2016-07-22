В Тюмени пропала 13-летняя школьница24 января в 17:31
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Ее ищут третьи сутки.
В Тюмени третьи сутки разыскивают 13-летнюю Викторию Воронину. Девочка ушла из дома днем 22 января 2017 года и не вернулась.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городского УМВД, родители школьницы обратились с заявлением о пропаже накануне. Со слов матери, никаких конфликтов в семье не было. В полиции добавили, что нет оснований полагать, что в отношении девочки совершены противоправные действия.
В день исчезновения школьница была одета в бежевую парку с черными рукавами и синие джинсы. На ногах у нее были белые кроссовки с синими и красными полосками.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Виктории, просьба позвонить по телефонам 02 или (8)922-399-60-74.
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а также нет оснований полагать, что в отношении её не совершались противоправные действияответить
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