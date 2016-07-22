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В Тюмени пропала 13-летняя школьница24 января в 17:31

Ее ищут третьи сутки.

В Тюмени третьи сутки разыскивают 13-летнюю Викторию Воронину. Девочка ушла из дома днем 22 января 2017 года и не вернулась.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городского УМВД, родители школьницы обратились с заявлением о пропаже накануне. Со слов матери, никаких конфликтов в семье не было. В полиции добавили, что нет оснований полагать, что в отношении девочки совершены противоправные действия.

В день исчезновения школьница была одета в бежевую парку с черными рукавами и синие джинсы. На ногах у нее были белые кроссовки с синими и красными полосками.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Виктории, просьба позвонить по телефонам 02 или (8)922-399-60-74.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
............ 24 января в 17:56

а также нет оснований полагать, что в отношении её не совершались противоправные действия

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